Negozio multato per 3.500 euro

Una sfilza di violazioni riscontrate in materia di tutela dei consumatori: stangata su un esercizio commerciale del centro, il cui titolare è stato multato per 3.500 euro. È una delle operazioni che s’inseriscono nel servizio interforze ad ‘Alto Impatto’, promosso da Questura e Prefettura di Ancona nel pomeriggio di martedì. Hanno partecipato Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Complessivamente sono stati tre i locali controllati, ma soltanto uno è risultato irregolare tanto da far scattare la salatissima sanzione. In stazione, invece, è stato rintracciato un cinese di 42 anni che ha presentato agli ufficiali un documento con una foto non aderente al soggetto controllato. Portato in via Gervasoni per accertamenti, è risultato essere sprovvisto di permesso di soggiorno, dunque denunciato per falsa attestazione sull’identità. Inoltre un pakistano è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato sottoposto ad un ordine di espulsione dall’Italia entro sette giorni. Grazie ai controlli sono stati identificate 111 persone, tra le quali 38 con precedenti, mentre su strada sono stati verificati 36 veicoli.