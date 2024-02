Nel mirino anche Aerdorica: "Quei diritti non riversati"

Il caso dell’infermiere Emanuele Luchetti, scoperto ad Ancona a buttare via i vaccini per il Covid-19 invece di somministrarli ai pazienti e quello di una cooperativa di Serra de’ Conti che ha percepito fondi per il miglioramento del benessere animale ma poi non li ha utilizzati a quello scopo. La Corte dei Conti delle Marche si è trovata a trattare anche queste due posizioni nell’anno 2023. Per Luchetti è prossima alla conclusione dell’istruttoria un procedimento per danno patrimoniale relativo al comportamento illecito tenuto nel periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19. Per lui, finito anche in una inchiesta penale al tribunale ordinario, per peculato, corruzione e falsità ideologica, ferma alla chiusura indagini (arrivata a giugno scorso), è in corso di discussione dibattimentale il giudizio di responsabilità amministrativa. Era addetto alle operazioni di vaccinazioni all’hub Paolinelli alla Baraccola ma dietro il compenso di denaro avrebbe simulato le inoculazioni di vaccino a persone consenzienti e al fine di far avere loro il green pass che in quel periodo serviva per muoversi e per lavorare. Il danno patrimoniale che gli è stato contestato è di circa 13mila euro, quantificato dall’azienda sanitaria per le dosi buttate via e il costo affrontato in quel periodo per predisporre personale e turni. L’udienza per definire è fissata in Corte dei Conti per il prossimo 17 aprile.

La cooperativa che doveva migliorare il benessere animale invece ha incassato circa 80mila euro e quel denaro doveva essere utilizzato per migliorare le stalle dove custodisce il bestiame e che invece sono state trovate in condizioni igieniche pessime. L’udienza è fissata per maggio. Stando alla magistratura contabile la cooperativa avrebbe lasciato la mandria in condizioni di grave degrado. Nello storico della Corte dei Conti rientra il caso Aerdorica, la vecchia società che gestiva l’aeroporto di Falconara poi fallita. Una piccola costa dell’illecito penale. "Ci stiamo occupando di vicende vecchie per l’aeroporto – ha spiegato la procuratrice regionale Alessandra Pomponio – di Aerdorica come agente contabile, come società che riscuoteva i diritti aeroportuali ed era tenuta a riversarli ad Inps e Erario. Cosa che non è avvenuta e parliamo di diversi milioni di euro. Stiamo cercando di individuare chi sono i soggetti responsabili. Siamo arrivati in fondo all’attività istruttoria riferita ai tempi di Morriale".

ma ver.