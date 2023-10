Neoplasie femminili, donato un bisturi elettrico

Neoplasie femminili, donato alla clinica di ostetrica e ginecologia del Salesi un bisturi elettrico di ultimissima generazione. La solidarietà ha fatto centro grazie all’accordo tra la Coop e la Fondazione Ospedale Salesi che ha permesso di realizzare l’importante donazione di oltre 15mila euro. Ieri la consegna simbolica dell’assegno e dunque dell’operatività del nuovo sistema, il Laser Argon Bisturi per il trattamento oncologico delle pazienti con neoplasie ginecologiche. È stato il professor Stefano Raffaele Giannubilo a descrivere scientificamente l’importanza del nuovo apparecchio: "Il chirurgo che taglia per guarire deve pagare pegno, ossia la perdita di sangue – ha detto Giannubilo – Il bisturi elettrico è un’idea fantastica perché consente di tagliare e cucire di seguito senza perdite di sangue. Per noi ciò è molto importante. L’applicazione del bisturi sarà vasta sul fronte delle neoplasie femminili, penso ai tumori del collo dell’utero, ancora molto frequenti sebbene in calo. La formazione, la ricerca e l’assistenza devono essere materia del settore pubblico, ma collaborazioni come questa con i privati sono fondamentali". Ieri, presso la sede della Fondazione Ospedale Salesi Onlus ad Ancona, le Consigliere di amministrazione Marche Nord e Marche Sud e Abruzzo di Coop Alleanza 3.0 Sabina Sartini e Meri Marziali hanno potuto consegnare alla Fondazione Ospedale Salesi Onlus, rappresentata tra gli altri dalla direttrice Laura Mazzanti, un assegno di oltre 15mila euro. A tanto assomma, infatti, la cifra raccolta complessivamente tra Marche e Abruzzo grazie alla generosità dei soci: "Ormai, dopo 45 anni di attività ospedaliera e dopo solo 3 anni di direzione della Fondazione Salesi, mi sento questa creatura come un cappotto che calza alla perfezione. Cura e ricerca sono la base per un presidio come il Salesi e iniziative come questa, grazie alla Coop Alleanza sono qualcosa di straordinario" ha detto la Mazzanti commuovendosi.