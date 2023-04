Niente cartello anti fumo: multe a un barbiere e a una tabaccheria

Attività trovate senza il cartello di divieto di fumo e quello indicante gli orari di apertura: multati una tabaccheria e un barbiere. I due negozi sono finiti nei controlli congiunti della polizia, dei vigili urbani e dell’ufficio commercio che rientrano nell’operazione "Alto impatto". Le verifiche sono state fatte lunedì. Il barbiere, che si trova al Piano, in zona piazza Ugo bassi, aveva quattro clienti al suo interno ed è stato trovato sprovvisto della cartellonistica, obbligatoria, che indica il divieto di fumare e quella dove sono scritti i giorni e gli orari di apertura e chiusura dell’attività. Il barbiere non aveva esposto nemmeno il tariffario delle prestazioni fatte nel suo negozio. Il secondo controllo ha riguardato una tabaccheria a nord della città e dove anche in quel caso si è riscontrata la mancata esposizione del cartello del divieto di fumo e quello con l’orario di apertura e chiusura. In tutto sono state fatte multe per 5mila euro.

Nella foto: il questore Cesare Capocasa