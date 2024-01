Niente certificato per i minorenni che frequentano i campi scout: "Un risparmio anche per le famiglie"

"Il mondo dello scoutismo rappresenta per tanti giovani un’opportunità importante di crescita e di educazione. Anche per questo abbiamo voluto favorire la partecipazione dei giovani ai campeggi scout semplificando e adeguando la normativa vigente". Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Marco Ausili e Nicola Baiocchi. "Con questo obiettivo abbiamo recentemente approvato in Consiglio Regionale delle Marche – ricordano – una proposta che rende non più necessario il certificato medico per la partecipazione dei giovani minori di 18 anni ai campeggi scout, sarà così sufficiente, come viene in altre regioni già da tempo, un’autocertificazione da parte delle famiglie. Un’importante novità nell’ottica di una semplificazione normativa, che rappresenta anche una fonte di risparmio per le famiglie".