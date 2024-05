Nocelli e Boscaglia si vedono a Catania

L’Ancona si sposta a Catania, dove stamattina è in programma la finale di ritorno delle squadre Primavera, ma il pensiero è sempre lì: c’è da ufficializzare la riconferma di Roberto Boscaglia sulla panchina dorica (ieri il suo compleanno, auguri), c’è da decidere il nuovo direttore sportivo, colui che con due occhi di riguardo nei confronti del settore giovanile biancorosso dovrà riscuotere tutta la fiducia del presidente Tony Tiong e mettersi immediatamente al lavoro insieme al mister di Gela per costruire la nuova squadra. Boscaglia incontrerà oggi allo stadio l’amministratore delegato dorico Roberta Nocelli e, nell’occasione, i due parleranno di tante cose, dai giovani che vedranno all’opera contro il Catania ai contratti da rinnovare per la prima squadra, ma soprattutto parleranno di direttore sportivo. Un ruolo che decide la società, come aveva tenuto a chiarire la stessa Nocelli dopo l’ultima partita di campionato contro la Lucchese, e che sarà scelto soprattutto dal presidente Tony Tiong, ma che dovrà godere anche della stima del mister, visto che i due dovranno lavorare insieme con la massima unità d’intenti. Proprio perché si tratta di un passaggio estremamente delicato, dopo tre stagioni con la coppia Micciola-Colavitto, a parte l’intermezzo con Donadel e le ultime cinque partite con Boscaglia, la società si sta prendendo tutto il tempo necessario per decidere e per farlo bene, senza far trapelare i nomi su cui sta lavorando, per evitare intoppi o intromissioni che possano mettere a rischio il buon esito della trattativa. Ma ormai è tempo di decidere.

g.p.