Non paga la multa: "libertà controllata" al pusher

Condannato per spaccio, 46enne fabrianese non può pagare la multa decisa dal giudice di 16mila euro e, pur avendo espiato la pena per intero viene sottoposto dai poliziotti alla misura della libertà controllata: non potrà uscire dal Comune né guidare e dovrà restare a casa di sera e di notte. Il fabrianese è stato sottoposto, venerdì alla misura della libertà controllata, intervenuta a seguito della condanna emessa, nel 2021 dall’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente. L’indagine, condotta dal commissariato fabrianese, era durata alcuni mesi durante i quali il soggetto è stato costantemente seguito e osservato nei suoi traffici che si sospettavano illeciti. L’attività investigativa aveva preso spunto sia dagli strani andirivieni a tutte le ore di giovani presso la sua abitazione sia dal tenore di vita che manteneva pur non avendo un’occupazione (appartamento ammobiliato di pregio in pieno centro a Fabriano, acquisto di una autovettura di grossa cilindrata ecc.).

L’attività di polizia giudiziaria culminava con il fermo della auto dell’uomo appena dopo che questa era uscita dal casello autostradale di Ancona Nord. Secondo la ricostruzione successiva, il 46enne in quella circostanza, stava rientrando a Fabriano dopo essere stato in una regione del sud Italia al fine di approvvigionarsi di stupefacenti. Durante la successiva perquisizione alla persona e al veicolo, il fabrianese era stato trovato in possesso di un etto e mezzo di sostanza stupefacente del tipo cocaina che nascondeva nello sportello anteriore sinistro, tra la carrozzeria ed il pannello interno. E’ stato quindi dichiarato in arresto e portato in carcere. Il successivo processo ha visto il fabrianese essere condannato ad una pena detentiva pari a 30 mesi di reclusione e a una multa pecuniaria di oltre 16mila euro.

Scontata la prima, il condannato, non avendo possibilità di pagare, ha chiesto e ottenuto dall’autorità giudiziaria di poter trasformare la multa in giorni di libertà controllata. Questa è l’attività alla quale i poliziotti di Fabriano hanno dato esecuzione. Il fabrianese, disoccupato, è stato sottoposto a complessivi 65 giorni di libertà controllata durante i quali dovrà permanere la sera e la notte all’interno della propria abitazione, non uscire dal Comune di Fabriano, non frequentare persone e luoghi sospetti oltre ad una serie di altri obblighi che ne limiteranno, ancor più, la sua libertà (tra le quali la sospensione della patente di guida ed ogni altro titolo valido per l’espatrio). In caso di trasgressione, il 46enne vedrà tramutata la misura residua nella reclusione in carcere.