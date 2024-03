"Non va fatto, il centro deve essere liberato"

Così il prof Bonifazi al Carlino: Partiamo dai parcheggi a raso su piazza Pertini, cosa ne pensa? "Ho fatto presente che sarebbe meglio non farli. Mettere 150-200 auto lì significherebbe cancellare gli effetti benefici di 1500 alberi che invece assorbirebbero l’anidride carbonica prodotta in un anno. La strategia è fare aree di sosta fuori dalla città e trovare sistemi alternativi per portare gente in centro". Quindi non le piace neppure il parcheggio san Martino? "Ovviamente no, ripeto, vanno realizzati gli scambiatori fuori dall’area urbana, non dentro. Non si può far finta che non esista un problema inquinamento in centro storico dove vivono almeno 10mila persone".