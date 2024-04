Nonnina sventa un colpo nel cantiere edile

Ladri tentato il furto di materiale in un cantiere edile, una nonnina sventa il colpo. È successo nella notte tra il 24 e il 25 aprile a Cesano dove ignoti hanno cercato di rubare del materiale edile in un cantiere allestito in un palazzo in fase di ristrutturazione. Il materiale è accantonato nello stabile dove vi è una recinzione solo in parte. Un furto studiato quello che due persone, entrambe con il volto travisato da un foulard, hanno cercato di mettere a segno la scorsa notte, ma senza fare i conti con un’anziana, che svegliata dal rumore, si è affacciata dalla sua abitazione che si trova di fronte e ha iniziato a gridare. Vedendo le due persone armeggiare tra il materiale, la donna si è insospettita ‘Voi, cosa state facendo’, i due, temendo di essere scoperti si sono messi in fuga a piedi. I due uomini indossavano il cappuccio di una giacca scura. Ieri mattina alcuni residenti hanno avvisato l’Amministratore di condominio per effettuare le opportune verifiche nel caso ci siano degli ammanchi di materiale prima di sporgere denuncia. Tavole, parti di infissi, ma anche alcuni pezzi di impalcatura oltre alle varie attrezzature utilizzate dagli operai durante le giornate di lavoro. Quello che resta da capire è se il materiale venga sottratto a poco a poco o se quello della scorsa notte è stato un tentativo di mettere a segno un colpo grosso.