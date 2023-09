Notte Azzurra a Jesi: lo sport scende in strada!

La carica di oltre 80 associazioni alla Notte azzurra la festa dello sport che trasforma la città in palestra a cielo aperto. L’appuntamento è dalle 17 alle 24 di sabato prossimo come hanno spiegato ieri gli organizzatori accanto all’assessore allo sport Samuele Animali nell’area dei giardini pubblici di viale Cavallotti ma con un’anteprima lunedì prossimo. "Aspettando la notte azzurra" è l’iniziativa organizzata dal Panathlon Club Jesi ai giardini dalle 20.45, dal titolo "Il valore sociale culturale e turistico dello sport". Carla Saveri guiderà il viaggio tra le testimonianze di professionisti e famiglie che dimostreranno come l’attività sportiva possa essere vincente per superare situazioni difficili, malattie e disagio, ma anche per la promozione turistica. Giovedì al cantiere della nuova Casa della Scherma, approderà poi il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò per una visita al cantiere della nuova struttura che dovrebbe essere ultimata entro giugno. Poi la Notte azzurra sabato con la festa nella festa: il club Scherma Jesi celebrerà i neo campioni del mondo di fioretto individuale Alice Volpi e Tommaso Marini e ci sarà anche il ct della nazionale Stefano Cerioni.