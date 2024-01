Noviello: "Potevamo chiuderla molto prima"

Provato dalla partita e dal ritorno al successo, Gianluca Colavitto nel dopo partita a Pineto lascia spazio al suo vice, Marco Noviello, che analizza così la prestazione dell’Ancona al Pavone-Mariani: "Una vittoria meritata – attacca il mister –, i ragazzi in questi due mesi hanno sofferto tantissimo lavorando con concentrazione e professionalità. C’è stata una punizione che si poteva evitare, nella circostanza del gol, sono cose su cui stiamo lavorando, spesso commettiamo di queste leggerezze, e sono cose che in altre partite ci sono costate care". Un’Ancona padrona nel campo per oltre metà sfida: "La partita la potevamo chiudere molto prima, comunque, nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più. Abbiamo sbagliato e chi sbaglia rischia sempre di pagare. Però l’abbiamo cercata, questa vittoria, ed è una vittoria che dedichiamo al nostro presidente e ai nostri tifosi".

Poi Marco Noviello racconta dell’arrivo di patron Tiong e della scossa che la sua presenza ha dato alla squadra, insieme a quella degli oltre duecento tifosi giunti da Ancona: "Il presidente è venuto in hotel e ha parlato alla squadra, le ha dato una grandissima carica, L’unico obiettivo era la vittoria, volevamo fare questo regalo al presidente, visti gli ultimi risultati, anche quello di Gubbio in cui ci poteva stare una nostra vittoria. Domenica affronteremo la prima della classe e con questi tre punti avremo una grossa iniezione di fiducia. Certo, non sarà facile, ma l’Ancona deve fare quello che ha sempre fatto, giocare ordinata, senza l’assillo del risultato". E adesso la società aspetta la firma di Alex Rolfini, che potrebbe arrivare ad Ancona oggi o domani.

g.p.