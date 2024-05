Numana al voto, Tombolini va avanti:: "Pronto ad affrontare le nuove sfide"

Gianluigi Tombolini tenta il terzo mandato da sindaco alle elezioni dell’8 e 9 giugno con la civica "Con i numanesi il futuro è oggi". "Ho scelto di candidarmi nuovamente come sindaco, perché sento di avere ancora molto entusiasmo e passione da offrire alla nostra amata Numana, sostenuto da una squadra coesa e motivata, e dall’affetto di tanti concittadini che mi chiedono di non mollare e proseguire il percorso intrapreso. Sono pronto a fronteggiare le nuove sfide e a portare a compimento i numerosi progetti in cantiere o già iniziati". Diversi i punti programmatici: "In primis il restyling e la messa in sicurezza del porto che andrà a collegarsi con il lungomare per il quale è previsto un progetto di riqualificazione, con un’adeguata area pedonale e una pista ciclabile. Nei prossimi anni potremmo avere un porto turistico moderno, più curato, vivibile, più accogliente e sicuro. Non è un sogno ma un’opportunità, grazie ai finanziamenti della Regione". Secondo Tombolini, la città in questi anni di amministrazione, seppur segnati da serie difficoltà, è cresciuta molto: "E’ diventata una località turistica riconosciuta a tutti i livelli, curata, organizzata, con servizi efficienti e con un aumento di prestigio e benessere, come ci dicono le recenti statistiche. Sottolineo come parallelamente a questo primato, l’Amministrazione che rappresento è da sempre vicina anche alle fasce più fragili, con numerosi sostegni ed aiuti, senza lasciare indietro nessuno. Quello di cui c’è bisogno è continuare con determinazione in questa direzione".