Numana e la festa di primavera. Un must di Pasqua per migliaia

Anche quest’anno Numana ha preparato l’appuntamento con la tanto attesa "Festa di primavera", come da tradizione, oggi e domani colorerà tutta via Litoranea sul mare.

Per le due intere giornate, dalle 8 alle 23, dal lungomare nord di Numana a Marcelli, si alternano tante bancarelle specializzate in abbigliamento, calzature, artigianato, casalinghi, gastronomia e degustazioni di tipicità alimentari accompagnate da intrattenimento e animazione per famiglie e bambini. Un must di Pasqua che richiama sempre migliaia di persone.

La viabilità è rivoluzionata e l’intero lungomare è chiuso al traffico.

La città rivierasca è pronta per l’estate e anche il commercio si risveglia, tanto che proprio l’altro ieri il sindaco Gianluigi Tombolini ha tagliato il nastro di due attività che si sono rifatte il look, la gelateria bar "Silvano" e il ristorante "Lucy".

Per Pasquetta poi la vicina Sirolo colora il centro storico con il mercatino artigianale, artistico e dei prodotti della terra in piazza Vittorio Veneto, dalle 9 alle 20, con espositori di merce fatta a mano e prodotti tipici (il mercatino sarà poi replicato per il ponte dal 25 al 27 aprile).

Momento solenne invece per la Pasqua oggi a Loreto dove dalle 10 in basilica sono attesi tantissimi fedeli per la santa messa di Pasqua officiata da monsignor Fabio Dal Cin, speciale per l’occasione dell’anno Giubilare. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa anche sul canale Youtube della Santa Casa.