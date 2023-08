Numana festeggia 24esima Bandiera Blu: Gran Galà in piazza con concerti e musiche da film

Si svolgerà sabato l’immancabile Gran Galà della danza, powered by Coal, presentato da Alvin e in cui la città di Numana ospiterà un super cast di danzatori di livello internazionale, tra cui ballerini provenienti da Les Ballets de Monte-Carlo, dal teatro dell’Opera di Roma e Massimo di Palermo, da Gauthier Dance in Germania e da diverse altre compagnie di danza italiane ed europee. Il galà, al quale saranno affiancati i festeggiamenti in onore della 24esima Bandiera Blu, è un evento realizzato con il supporto di Coal distribuzione che, a partire dalle 19 di domani, sabato e domenica, proporrà al pubblico la manifestazione "Passaggi - sapori ed emozioni in piazza" (in piazza Nuova), degustazioni e assaggi di prodotti della filiera territoriale. Il tutto si concluderà domenica, col ritorno della fisorchestra marchigiana che presenterà un concerto con canzoni italiane e musiche di film. Gli eventi si svolgeranno in piazza del Santuario. Ingresso libero dalle 21.30.