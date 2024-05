Numana, la sfida di Laura Graciotti: "Per il turismo bisogna fare di più"

Laura Graciotti (in foto) con la civica "Numana più" sfida il sindaco uscente, Gianluigi Tombolini. "La mia candidatura arriva dopo cinque anni di attività come consigliere comunale di opposizione – dice –. Ho iniziato un po’ per caso e senza alcuna tessera di partito e in questi anni ho avuto modo di conoscere ed entrare in confidenza con i modi di operare dell’amministrazione comunale e di capire quanto le politiche pubbliche incidano sulla vita dei cittadini. La mia candidatura è stata stimolata da più parti, da vari concittadini e da ultimo dai componenti della mia lista civica, che si è formata attorno a una visione comune per una Numana differente da quella di oggi". Diversi i propositi programmatici. "In particolare vorremmo una Numana più viva tutto l’anno in termini di turismo, di attività e di servizi – aggiunge –, che possa garantire ai cittadini e a chi ci sceglie per le vacanze una qualità di vita migliore. Vogliamo trattenere e attivare giovani nel nostro Comune, perché senza di essi non c’è futuro, e vogliamo occuparci del sociale, che per anni è stato tralasciato. Numana come villaggio turistico che chiude a settembre per riaprire fiaccamente a Pasqua non ci piace. Le altre cifre impiegate sul capitolo turismo vanno meglio indirizzate, magari servendosi di esperti del settore, visto che in dieci anni di attuale amministrazione, rispetto a un aumento di risorse in bilancio di tre volte (da 250 a 750mila euro), i dati sulle presenze turistiche ottenuti dalla regione mostrano che non c’è stata alcuna crescita, anzi addirittura un trend negativo di 1,5 per cento medio annuo". si. sa.