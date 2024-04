Numana, oggi il lungomare invaso dalla Conero Running

Il lungomare numanese stamattina è tutto per la Conero Running, appuntamento ormai classico per runners master e semplici appassionati che, oltre al valore sportivo, incrocia quelli della solidarietà, della socialità, del turismo e della promozione del territorio. Un euro dell’iscrizione va infatti come sempre all’Ospedale regionale pediatrico di Ancona. Gara nazionale Fidal, è organizzata dal Grottini Team in collaborazione con il Comune di Numana con la partnership di Regione Marche, Comuni di Loreto, Recanati e Porto Recanati, Coni Marche, Rotary 25-35 e il patrocinio del Parco del Conero e dell’Associazione Riviera del Conero. L’appuntamento sportivo clou resta la tradizionale mezza maratona competitiva di carattere nazionale, con percorso omologato categoria Bronze sulla distanza dei 21,097 chilometri ma la Conero Running è molto altro. La distanza più frequentata sarà la Conero Ten, gara non competitiva per gli amanti della corsa sui 10 chilometri ma il popolo della Mini Conero, passeggiata non competitiva aperta a tutti, bambini, famiglie e nonni raccoglie. Il via dei 600 partecipanti alla mezza maratona e di tutti gli altri iscritti è preceduto dalla partenza degli Insuperabily di Giulia by Orizzonti Autonomia Onlus con i festanti "spingitori".