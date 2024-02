Nuova luce in strada: "Così risparmiamo"

Sono iniziati i lavori di sostituzione dei vecchi pali arrugginiti, dei cavi elettrici e degli inefficienti corpi illuminanti con quelli nuovi a led, nelle vie Diaz, Cadorna, don Minzoni, Matteotti, Gramsci, papa Giovanni XXIII e in piazza della Rimembranza. "È stato possibile grazie alle entrate del diritto di superficie dell’ex Conchiglia verde (Casacon), pari a 565mila euro – fa il sindaco Filippo Moschella – Da oggi avremo più luce (con notevole risparmio di energia perché i led consumano molto meno) e la maggiore sicurezza possibile per le abitazioni, la circolazione dei veicoli e il movimento dei pedoni. Nel contempo abbiamo montato i cordoli gialli per incanalare il traffico e far rallentare i veicoli che si immettono nella rotatoria di via Vivaldi".