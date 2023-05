Nuova rotatoria in zona Stazione

"Cominceranno a giorni i lavori per creare la rotatoria a Osimo Stazione finanziati dalla Regione. Il nuovo ospedale è sempre più vicino". Ad affermarlo è stato ieri il presidente del Consiglio regionale Dino Latini riferendosi alla nuova rotonda che sarà realizzata in uno snodo cruciale, quello tra via Sbrozzola e la statale 16, progetto rientrante in quello della viabilità di adduzione all’ospedale Inrca in fase di ultimazione in zona Aspio di Camerano. In base alla convenzione stipulata con il Comune di Osimo, l’Anas ha verificato che tutte le prescrizioni sono state recepite. Quel punto è stato molto battuto nelle ultime settimane per la frana in via Ancona che ha reso quasi impraticabile quella strada, motivo per cui molti automobilisti dirottano tuttora il proprio tragitto in via Sbrozzola per raggiungere Ancona.