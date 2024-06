Nuovi asfalti, i lavori in ritardo per le verifiche fiscali sulla ditta

Se proseguono i lavori per il campo di calcio a 8 di Passatempo e la nuova palazzina in cui ci sono gli spogliatoi, la palestra e gli uffici allo Junior tennis di Osimo, altri cantieri stanno subendo stop e rallentamenti in città in queste calde settimane pre elettorali. Nel maxiappalto da un milione di euro ad esempio per il rifacimento degli asfalti c’è il rifacimento del selciato di via Costa del Borgo e diverse strade di Osimo Stazione ma il Comune al momento sta aspettando la documentazione fiscale dell’azienda che ha vinto il bando e far passare l’aggiudicazione da provvisoria a definitiva, passaggio necessario per dare l’inizio ai cantieri. Tante anche le strade secondarie che richiedono interventi, tutti o quasi compresi in quel milione. Il ridotto sotto il teatro La Nuova Fenice, negli ex magazzini Campanelli che fungerà da auditorium per tutta la cittadinanza oltre quello da poco inaugurato all’ex Concerto, invece potrebbe essere inaugurato in estate anche se era quasi dato per certo il taglio del nastro la scorsa Pasqua. In questi giorni stanno terminando di montare la struttura in ferro che ospiterà il pubblico attorno al palco, poi sarà la volta degli impianti e delle rifiniture. Per quanto riguarda i campetti di quartiere, è stato depositato il materiale per rifare quello di Padiglione mentre quello dell’Aspio, dove dovrebbe essere costruito un pallone geodetico, c’è ancora da attendere.

Silvia Santini