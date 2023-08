Nuovi collegamenti: c’è Vienna

Quattro nuove rotte dall’aeroporto Sanzio: Amsterdam, Barcellona, Bucarest e Vienna. Le nuove destinazioni sono state presentate ieri da Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Alexander D’Orsogna (ad di Ancona International Airport), Marco Bruschini (direttore dell’Atim), Gaetano Intrieri (ad di Aeroitalia), da German Efromovich, l’imprenditore che ha dato vita al vettore Aeroitalia, e da Andrea Nastasi (Aeroitalia). I voli per Barcellona, Bucarest e Vienna partiranno dal 15 settembre, mentre il volo per Amsterdam è in via di definizione, ma l’avvio è previsto "entro l’anno" è stato spiegato nel corso della presentazione. La rotta tra Ancona e Barcellona sarà attiva il lunedì e venerdì alle 11.10 dallo scalo dorico con arrivo alle 13.50. La partenza da Barcellona, il lunedì e venerdì, alle 14.30 con arrivo ad Ancona alle 17.10. Le partenze per il volo Ancona-Bucarest (Baneasa) verranno effettuate il martedì, giovedì e sabato, con partenza da Ancona alle 11.10 e arrivo alle 14.55. Da Bucarest la partenza negli stessi giorni alle 15.35 con rientro alle 17.20. Il collegamento Ancona-Vienna il mercoledì e la domenica, con partenza da Ancona alle 11.10 e arrivo a Vienna alle 12.50. Da Vienna il volo partirà nelle stesse giornate alle 13.30 con arrivo ad Ancona alle 15.10. Rotte aeree effettuate con ATR 72600 Aeroitalia da 68 posti.