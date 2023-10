Nuovi maxi controlli: setacciata la città

Maxi controlli l’altra sera nella zona di Falconara, così come disposto dal questore di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto Pellos. Sono state circa 120 le persone controllate ed identificate, di cui 27 con precedenti specifici e 70 sono stati i veicoli sottoposti a controllo attraverso alcuni posti di controllo mirati.

Diversi anche gli esercizi pubblici controllati, senza che fossero riscontrate irregolarità. Sono partiti nel pomeriggio quelli coordinati dalla Polizia di Stato assieme al Reparto Prevenzione Crimine, alla Polizia Locale, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri, ma anche unità cinofila antidroga della Polizia di Stato . Nell’ambito dei controlli congiunti è stato possibile accertare diverse irregolarità, sia attraverso diversi posti di controllo sul territorio, sia attraverso il controllo degli esercizi commerciali presenti nella zona.

I controlli interforze, comprendenti anche quelli amministrativi appunto, procedono incessanti da circa quattro mesi e continueranno nelle prossime settimane sempre in maniera congiunta.

Durante una delle ultime task force organizzata erano state più di 115 le persone controllate e 56 i veicoli sottoposti a controllo su otto posti di controllo mirati. Due gli esercizi commerciali setacciati dagli operatori della Polizia assieme alla Polizia locale, di cui uno sanzionato perché inottemperante alle normative. Non aveva la scheda di controllo della temperatura dei frigoriferi. Per un altro il controllo è ancora in fase di definizione. Non solo, è stata effettuata anche una perquisizione personale e locale ad un uomo con precedenti giudiziari. Il tutto per mantenere alta la sicurezza e scovare gli illeciti a beneficio della tranquillità della popolazione.