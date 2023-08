Obiettivo sicurezza Stranieri irregolari, giro di vite del questore: raffica di espulsioni

Controlli e monitoraggio degli stranieri irregolari: ad Ancona, numeri in crescita rispetto al 2022. Confrontando infatti i primi 8 mesi del 2022 con lo stesso periodo del 2023, emerge che a fronte di 58 provvedimenti di espulsione (emanati dal prefetto dorico) dello scorso anno, nel 2023 ne sono stati emessi 85 (+46%). Gli accompagnamenti presso i Cpr (centri rimpatri, ndr) sono stati 25 (lo scorso anno 37). Gli accompagnamenti in frontiera sono stati 17 nel 2022, mentre da gennaio ad oggi sono già 22. Infine, gli ordini a lasciare il territorio nazionale (decisi dal questore di Ancona) sono 93, a fronte di 47 del 2022, + 97%. Due giorni fa, tra l’altro, gli operatori del commissariato di Jesi accompagnavano negli uffici di via Gervasoni un cittadino albanese di circa 33 anni.

Il 33enne, che aveva precedenti per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento e resistenza. Per tali ragioni veniva emesso nei confronti dello straniero il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Nel 2022, erano 241 i provvedimenti emessi dal prefetto Pellos. Tra questi, 89 provvedimenti di espulsione, 48 accompagnamenti degli stranieri pericolosi presso i centri per rimpatri, 28 accompagnamenti in frontiera e 76 ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.