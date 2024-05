Obiettivo solidarietà. Falcomics fa centro

Non solo il record di pubblico ampiamente battuto, considerati i 235mila visitatori in tre giorni, ma anche l’obiettivo della solidarietà raggiunto. È stato un Falcomics indimenticabile per la comunità, tanto che ieri l’amministrazione ha voluto ringraziare gli artisti Fabrizio Spadini e Carmine Di Giandomenico per avere donato opere al Comune e all’ospedale Salesi di Ancona. Il primo per sottolineare la storia e i progetti di Falconara, sicché il quadro sarà destinato all’ex Squadra Rialzo che accoglierà entro il 2027 teatro e museo del trasporto ferroviario. Il secondo ha voluto testimoniare la vicinanza ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia. A ricevere le opere sul palco di piazza Mazzini sono stati il sindaco Signorini e l’assessore Giacanella, affiancati dal direttore artistico Del Carlo e dai vertici di Leg, la società organizzatrice dell’evento, Sandro Giacomelli, Tania Ferri, Elisabetta De Luca.