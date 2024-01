Oggi ai Cancelli i funerali di Encio

Oggi alle 15 alla chiesa dei Cancelli saranno celebrati i funerali di Lorenzo Seri, per tutti Encio. Una vita strappata via in breve tempo, ai suoi più cari affetti a 51 anni. Nessuna correlazione tra il Covid e la trombosi fulminante che purtroppo gli è costata la vita. Una persona speciale, di una cortesia unica, così lo ricordano i clienti dello store del centro commerciale ‘Il Molino’, ma anche i tanti conoscenti per cui Encio aveva sempre una buona parola ed un sorriso. "Un ragazzo di una cortesia unica" uno dei tanti ricordi lasciati sui social in queste ore. La notizia del decesso di Lorenzo Seri si è diffusa in città nel primo pomeriggio di venerdì, ma il suo cuore vivrà per sempre. Una bontà che ha voluto dimostrare anche con la sua volontà di donare gli organi, una volontà rispettata dai suoi familiari, che in queste ore si sono stretti nel dolore insieme alla compagna Tamara. Uno dei ragazzi del Bar Penna che se n’è andato improvvisamente, una persona che in molti in queste ore stanno ricordando con un post, raccontando un momento condiviso con lui. Attimi che non torneranno più ma che resteranno per sempre nel cuore di chi li ha vissuti insieme a Encio, il ragazzo gentile.