Oggi l’interrogatorio di Melloul

E’ atteso per oggi l’interrogatorio di garanzia, davanti alla gip Sonia Piermartini, per Fatah Melloul, accusato del delitto. L’interrogatorio, con relativa convalida del fermo, si terrà alle 9.30 in carcere a Montacuto. Ad assisterlo ci sarà l’avvocato Sabrina Stefanelli, dello stesso studio dell’avvocato Davide Mengarelli. Anche i familiari del morto hanno incaricato un legale per essere seguiti nella vicenda, l’avvocato Marina Magistrelli. Nelle prossime ore il pm Pucilli disporrà altre perizie nominando consulenti: un esperto informatico per il cellulare del presunto killer, un esperto in tracce ematiche per esaminare l’auto, i vestiti, un asciugamano e il fucile da sub con la fiocina posti sotto sequestro. Servirà a capire se c’è il sangue della vittima.