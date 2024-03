Oltre ai pilomat anche il semaforo è spento

Che i pilomat all’incrocio tra via Bixio e via IV Novembre siano fuori uso, ormai, lo sanno anche i muri. E lo sanno soprattutto i cittadini residenti nel cuore della città che, dopo alcuni episodi decisamente degni di nota – viste le molteplici segnalazioni di auto a zig zag nell’isola pedonale –, sono tornati alla carica invocando maggiore sicurezza. Perché passeggiare in quel tratto del centro, da tempo, sembra essere diventato uno sport estremo.

Ma proprio ieri, dietro l’ennesimo articolo del Carlino a riguardo, sarebbe emerso un dettaglio tutt’altro che trascurabile. Non solo i dissuasori elettrici non funzionano. Ma anche l’impianto semaforico sarebbe inesorabilmente spento da diversi giorni. Ed esattamente da un mese, quando Falconara ha accolto il Carnevale.

Spento e, per ragioni affatto note, non più riacceso. Passo indietro: in assenza dei pilomat, danneggiati in alcune componenti obsolete e difficilmente reperibili in quanto molto costose, il Comune le aveva tentate tutte. Nei mesi scorsi era sta installata persino una transenna mobile, che alcuni automobilisti indisciplinati hanno pensato bene di rimuovere al fine di transitare come se nulla fosse.

Transenna di supporto alla cartellonistica verticale, evidentemente ignorata sicché prevale l’inciviltà di alcuni, e soprattutto a quel semaforo che mostra disco verde, in orario di passaggio libero, e rosso, quando invece vige l’isola pedonale. Nei giorni della festa più colorata dell’anno, tuttavia, l’impianto avrebbe cessato di lampeggiare e, quindi, di assolvere alla sue funzioni.

Dal Municipio, dirigenti e personale degli uffici avrebbero più volte sollecitato un intervento di ripristino che, secondo quanto ricostruito, dovrebbe avvenire finalmente lunedì. Da ricordare, infatti, che l’illuminazione pubblica viene gestita da una ditta esterna al Comune. Basterà la riattivazione del semaforo per regolare il transito dei veicoli in quell’incrocio della discordia?

Lo sperano un po’ tutti, ma è chiaro che servano anche altre soluzioni più durature e, come richiesto dai cittadini, controlli a tappeto delle forze dell’ordine. Se sistemare i pilomat appare un’impresa assai ardua, considerato pure il periodo di ristrettezza economica del Castello, qualcuno sta suggerendo una sorta di zona a traffico limitato, sulla falsa riga di quanto accade nella limitrofa piazza Mazzini. Circostanza, questa, che tuttavia dovrebbe coniugare una nuova viabilità con la necessità di alcuni mezzi di rifornire le attività della via, specie quelle commerciali. L’argomento resta di stretta attualità. Come attuali sono le pretese dei falconaresi di trovare una soluzione. Una soluzione che sia, una volta per tutte, definitiva.

Giacomo Giampieri