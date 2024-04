Omaggio a De Andrè con la band Princesa e Daniele Di Furia Il Teatro Panettone di Ancona celebra il venticinquennale della scomparsa di Fabrizio De André con lo spettacolo "Dicono di lui" della band Princesa e dell'attore Daniele Di Furia, in collaborazione con LibereMenti. Ingresso gratuito per under 19 e disabili.