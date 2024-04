Omaggio a Ellington e Strayhorn: c’è Tony Kofi con il suo quartetto

E’ una fine mese molto ‘appetibile’ per gli appassionati di jazz. Tra oggi e martedì, infatti, sono in programma due concerti di livello molto elevato, organizzati dall’associazione Spaziomusica - Ancona Jazz. Il primo, questa sera (ore 21.30) alla Tenuta Moroder di Montacuto, avrà come protagonista il quartetto guidato dal sassofonista britannico Tony Kofi. Si tratta dell’ultimo appuntamento della rassegna ‘Calici di Note’. Il musicista si presenta con una formazione dinamica ed esplosiva che rende omaggio a due grandi compositori come Duke Ellington e Billy Strayhorn. Si tratta di un quartetto che, insieme a Kofi, comprende Nico Menci al pianoforte, Marzo Marzola al contrabbasso e Alfonso Vitale alla batteria.

Kofi è una figura di spicco nella scena musicale oltre confine, ma è ancora un volto nuovo in Italia. Ha collaborato con grandi nomi come Courtney Pine, Donald Byrd e moltissimi altri. Ingresso: posto unico 12 euro (più prevendita se l’acquisto avviene online); consumazione facoltativa a parte (alle ore 20) da prenotare presso la Tenuta Moroder (071 898232 e 331634 2256). Prevendita biglietti presso la Casa Musicale in corso Stamira 68, nei punti vendita del circuito Vivaticket e alla Tenuta Moroder, dove la biglietteria sarà aperta dalle ore 19.30. Info: 3476941597 e info@anconajazz.com.

Martedì sarà l’International Jazz Day. Per l’occasione Spaziomusica ha pensato a un evento speciale, ispirato dalla musica e dal mondo di John Coltrane. Il concerto si terrà all’Auditorium della Mole Vanvitelliana, alle ore 19.45. Il gruppo sarà composto dal poeta Keith LaMar in collegamento streaming dal carcere di Lucasville (Ohio), Albert Marquès al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso, Marc Ayza alla batteria e Mattia Basilico al sax tenore. Albert Marquès, rinomato pianista jazz catalano, presenterà dal vivo la musica dell’album registrato con Keith LaMar, un prigioniero condannato a morte negli Stati Uniti nel 1993 e in attesa di essere giustiziato. Intitolato ‘Freedom First, music from death row’, questo progetto, concepito e prodotto da Marquès e registrato tra Girona e Brooklyn tra il 2020 e il 2022, è il primo album nella storia realizzato da un artista nel braccio della morte. Biglietto d’ingresso 15 euro (9 euro per gli under 26), acquistabile alla Casa Musicale, su www.vivaticket.it e alla Mole dalle ore 19.