Omaggio a "Jordan Ferraioli", sul palco gli Against the Grain Il Donegal Irish Pub di Ancona ospita stasera un concerto in memoria di Fabiano ‘Jordan’ Ferraioli, noto bassista e chitarrista della scena musicale dorica. Gli Against the Grain si esibiranno per rendere omaggio al talento e all'umanità di Ferraioli, apprezzato da amici e colleghi per la sua autenticità e cultura musicale.