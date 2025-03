Omaggio alla moda anconetana: i racconti di Donatella Girombelli

Il Salone delle Feste del Teatro delle Muse domani (ore 17) apre le porte ad un evento dedicato alla moda, nell’ambito della fortunata rassegna ‘Ancona tra passato e futuro’ organizzata dal Lions Club Ancona Host.

L’evento è legato a quello del dicembre 2023, incentrato sui luoghi storici del tempo libero del capoluogo dorico. Dalla sensibilità e intuizione di alcune socie, e sulla scia del successo dell’edizione 2024 della mostra fotografica dedicata agli esercizi commerciali storici della città, questo appuntamento si configura come un omaggio alla moda anconetana del passato, che ha trovato il suo apice nella figura di Donatella Girombelli, emblema del Made in Italy nel mondo.

Dopo i saluti istituzionali affidati al sindaco Daniele Silvetti e al presidente del Lions Club Ancona Host Michele Menghini verrà proiettata una videotestimonianza inedita, curata da Antonio Luccarini, dal titolo ‘Donatella Girombelli e la Genny 1962’, un viaggio tra stile, eleganza, talento e visione.

Firma nata nel 1961 ad Ancona ad opera di Arnaldo Girombelli, Genny raggiungerà il culmine del successo negli anni ‘70 e ‘80 con l’arrivo della stilista Donatella Ronchi prima, per rimanere poi nella storia grazie al contributo di nomi come Gianni Versace, Dolce & Gabbana, Christian Lacroix e Richard Tyler.

Sarà proprio Donatella Girombelli a raccontare al pubblico la storia del marchio per anni simbolo mondiale di femminilità. La giornalista Lucilla Niccolini ‘accompagnerà’ poi idealmente il pubblico per le vie del centro, là dove si trovavano le boutique più rinomate, come Vittorio Belvederesi ‘il sarto dei divi’, Milton, Rocchetti, Gisa e Fontana di Trevi di Ida Girombelli.

‘Ancona tra passato e futuro’ non vuole essere però un mero racconto nostalgico del passato, ma al contrario un’iniziativa che, attraverso il racconto dei fasti di un tempo, costruisca un ponte tra questo e le future generazioni.

L’idea è quella di tramandare ai giovani la memoria storica della loro città per stimolarli a elaborare nuovi progetti per il futuro, a individuare nuove strade. In questo senso Carlo Mancini, noto pubblicitario anconetano, strizzerà l’occhio alle nuove tendenze con giovani stilisti, riflettendo sul contesto economico del settore in compagnia dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria del comparto. Ingresso libero fino a esaurimento posti.