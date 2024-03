Oncologia, la prevenzione entra da Fileni

Prevenzione oncologia in azienda, Fileni, tra i principali player del settore avicolo italiano, e l’Unità operativa complessa screening oncologici dell’Ast di Ancona annunciano la conclusione di un innovativo progetto di collaborazione. Organizzati incontri di sensibilizzazione e promozione di programmi di prevenzione tra dirigenti medici e dipendenti, oltre 1.500 del gruppo Fileni nelle sedi di Castelplanio e Cingoli. Dispensate informazioni sui tre screening oncologici organizzati dal Sistema sanitario nazionale (mammella, colon retto e collo dell’utero) e sulle modalità di invito e di adesione agli stessi. I dipendenti del gruppo provengono da oltre 40 paesi del mondo ma sono tutti residenti nelle Marche e come tali hanno diritto a ricevere gli inviti per gli screening oncologici gratuiti, inviti che spesso tuttavia non colgono a causa di ostacoli di natura sociale, logistica, economica, culturale e linguistica.

"La prevenzione oncologica è l’arma più potente per sconfiggere il cancro: quella primaria con la riduzione dei fattori di rischio modificabili e quella secondaria aderendo agli screening oncologici organizzati che permettono diagnosi precoci e cure più tempestive ed efficaci" commenta Margherita Morettini, direttore dell’Uoc di Screening oncologici di Ast Ancona.