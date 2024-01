Operatore ecologico resta incastrato dopo uno schianto

Grave incidente ieri mattina attorno alle 8.15 in via Cristoforo Colombo. Un operatore ecologico di Anconambiente è rimasto incastrato ieri mattina tra il mezzo in cui si trovava e quello che lo precedeva per la raccolta dei fiuti. L’incidente è stato causato dallo slittamento del secondo mezzo che procedeva da via Maggini verso il Piano: a causa dell’asfalto viscido c’è stato lo schianto. Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospoedale a Torrette dalla Croce Rossa con un codice di media gravità. Sempre la Croce Rossa ha poi soccorso a piazzale Loreto una ragazza di 25 anni di Osimo che si era iniettata una dose di cocaina, manifestando un forte stato di malessere. La giovane era appena uscita dal carcere.