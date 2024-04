Ora la città attende il boom delle crociere

E’ uno dei banchi di prova delle capacità di accoglienza turistica di Ancona. Parliamo delle crociere, che in questo 2024 prevedono 56 attracchi nello scalo dorico, dal 26 aprile fino al 25 ottobre. L’attesa è grande, anche perché lo scorso anno gli arrivi furono 48, per un totale di 87.827 crocieristi (+20 per cento rispetto al 2022, anno in cui si registrarono 73.026 viaggiatori). Ci si aspetta quindi un vero boom di visitatori. Protagonista del nuovo corso al porto è Msc Crociere, che porterà all’ombra del Guasco i suoi ‘colossi’. Come la Msc Lirica, lunga ben 274,9 metri, con una capienza massima di 2.679 passeggeri. La nave arriverà ogni venerdì dall’isola greca di Santorini, e attraccherà alla banchina 15, in pratica di fronte a piazza della Repubblica. Da qui migliaia di turisti, moltissimi dei quali stranieri, visiterà le bellezze del capoluogo, oltre ad approffitare delle escursioni organizzate nelle principali mete turistiche della regione, come le Grotte di Frasassi, la Riviera del Conero, con la visita a Sirolo e Numana, Loreto, Senigallia e Urbino.