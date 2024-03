"Ora l’Australia passando per Tonga e le Figi"

Un’esperienza così forte è troppo bella per interrompersi anche se dal primo viaggio sono ormai passati due anni e mezzo. Domino, però, è pronta a rimettersi in acqua, verso altri luoghi lontani, dove la pace del mare regna sovrana e i ritmi frenetici della nostra vita di tutti i giorni sono lontanissimi. "Sì, tra qualche settimana Domino sarà di nuovo in mare – sottolinea Eros Brasini – Torneremo a Raiatea (quarta isola più grande della Polinesia francese, 210 km a nord ovest di Tahiti) e ci dirigeremo verso l’Australia, passando per le Isole Cook, Tonga, le Figi, Vanuatu. Lo faremo con un equipaggio composto da persone di nostra conoscenza: nelle tappe precedenti non è stato sempre così, abbiamo utilizzato anche internet per trovare membri e su Domino ci sono state persone di nazionalità pure straniera. Se da un lato ciò permette di conoscere tanta gente, dall’altro c’è sempre qualche piccola incognita perché quando in barca salgono persone che non si conoscono il feeling può scattare o meno, si può essere più o meno fortunati. È normale che sia così e anche per noi ci sono state esperienze positive ed altre meno, anche a causa di imprevisti: penso ad esempio al periodo covid quando un membro è risultato positivo al tempone e da cinque siamo stati costretti a proseguire la nostra tappa soltanto in quattro. I luoghi visti, però, beh, in quel caso meglio proprio non ci poteva andare". "La meta conclusiva del prossimo viaggio è Brisbane in Australia – conclude Brasini – Partiremo a metà maggio e contiamo di arrivare nella città australiana entro l’estate 2024, presumibilmente alla fine di agosto". E allora, buon viaggio Domino.

Andrea Pongetti