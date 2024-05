Orchestra dei fiati, la colonna della solidarietà

Grande successo per la serata musicale "Orchestra dei Fiati Insieme per gli altri, la colonna sonora della solidarietà", che si è tenuta al Teatro Gentile. Il Comune di Fabriano ringrazia "tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di questa serata di grande musica e solidarietà, in particolare il presidente Gianni Silvi, Francesco Di Mauro per il suo impegno nel promuovere e organizzare l’iniziativa e il Maestro Gianpiero Ruggeri che oltre a dirigere l’orchestra in modo impeccabile, ha arricchito l’evento con la sua straordinaria voce, interpretando brani del calibro di ‘My Way’ e ‘La Voce del Silenzio’".