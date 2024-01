Ordinanza anti-writers. La proroga è ufficiale

Firmata dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, la proroga dell’ordinanza contro i writers che imperversano in città. Un fenomeno in aumento che ha spinto la giunta a prendere il provvedimento entrato in vigore a inizio dicembre, scaduto il 6 gennaio e ufficialmente di nuovo attivo dal 15 gennaio fino al prossimo 4 marzo. Nel primo mese di ‘servizio’ l’ordinanza non ha prodotto risultati, ma si attende l’imminente entrata in funzione della sala controllo del circuito di videosorveglianza urbana presso il comando della polizia locale alle Palombare per iniziare davvero a dare la caccia ai vandali che deturpano gli edifici cittadini. A occuparsi delle operazioni saranno i vigili urbani, ma l’ordinanza si rivolge a tutte le forze dell’ordine.