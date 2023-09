"Orizzonti in Comune" a JESI: Santa Maria del Colle

Torna "Orizzonti in Comune", una tre giorni "in cui riflettere, parlare, condividere e stimolare pensieri, a partire dalla presentazione di due libri". Così Jesi in Comune presenta il campeggio del prossimo week end a Santa Maria del Colle. Domani si inizia con la presentazione del libro di Giulia Fabini "Polizia e migranti in città" che affronta il tema delle "pratiche di controllo in uno spazio urbano che è un tema centrale per chi si trova ad amministrare oggi le città e che lo è, inevitabilmente, anche per noi che abbiamo scelto di lavorare sul tema della prevenzione, della socialità, dell’inclusione, piuttosto che su quello -spesso anche inutile- della repressione. Lo dimostrano – spiegano - la scelta di aprire uno sportello del Cag al Parco del Vallato o anche quella di istituire un -seppur simbolico- Ius Soli cittadino e quella di iniziare ad affrontare il grande tema della Casa". Sabato mattina poi il tema della salute mentale con il dottor Gilberto Maiolatesi e l’associazione Shambhala. Nel pomeriggio la presentazione del libro di Francesco Maggio "Frammenti di un percorso economico".