Orto Verde, mobilitazione dopo la denuncia

"L’azienda Orto Verde spende ogni anno centinaia di migliaia di euro, per portare i suoi prodotti finiti e non solo, in altre celle pagando un affitto importante, che sarebbe ridotto se non annullato con la realizzazione di una propria cella frigorifera adiacente allo stabilimento di Senigallia – spiegano Cisl e Cgil in una nota - Riteniamo pertanto questa opportunità, importantissima a maggior ragione oggi che vi è un finanziamento già deliberato con fondi del Pnrr, per una percentuale del 40% del totale costo dell’intero investimento che ammonta a € 21,7 mln circa". A schierarsi a favore del progetto sono anche alcuni consiglieri: "È necessario fare chiarezza su quali vincoli burocratici impediscano la realizzazione di quest’opera e capire se e come questi ostacoli possano essere superati", afferma Romano. "La politica e l’amministrazione pubblica devono lavorare per agevolare un investimento di tale portata, che porterebbe benefici in termini di crescita economica al nostro territorio" spiega il capogruppo del Pd Romano. "L’Amministrazione comunale, che si è presentata all’elettorato garantendo sostegno e vicinanza alle imprese e al mondo industriale (fin tropo penalizzato da decenni a Senigallia), ha il dovere di essere conseguente con gli impegni assunti e che hanno rappresentato, per Forza Italia, un punto non negoziabile nella programmazione di governo locale" incalza il consigliere di Forza Italia Luigi Rebecchini.