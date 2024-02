Osimana e Jesina sfide calde. Castelfidardo, tanti assenti

In campo oggi pure l’Eccellenza. Per la sesta giornata di ritorno è in programma un anticipo, quello tra Atletico Azzurra Colli e Maceratese. Con entrambe le squadre a caccia dei tre punti per i rispettivi obiettivi. I locali se vogliono tenere accesa ancora la fiammella di speranza salvezza, gli ospiti per sognare il podio del massimo torneo regionale. Tutte le altre partite domani. Per le nostre in casa solo il Castelfidardo, con mister Giuliodori che dovrà fare a meno degli squalificati Fabiani e Imbriola, ma che si coccola Loris Graciotti, classe 2008, che ha debuttato domenica a Montefano. Una trasferta amara visto che i biancoverdi hanno patito la seconda sconfitta stagionale in campionato. Un Castelfidardo che domani sarà atteso da un altro match tosto visto che al Mancini arriverà il Chiesanuova dell’ex Mobili. In trasferta invece Osimana e Jesina.

I primi scenderanno a Montegranaro, seconda in classifica, e che all’andata espugnò il Diana. I "sentesta" dovranno fare a meno di Nicholas Fermani squalificato. Sul campo della Sangiustese Vp (si giocherà a Villa San Filippo di Monte San Giusto) scende invece una Jesina che recupera gli squalificati e qualche infortunato, ma che ha trascorso una settimana caratterizzata dall’influenza. In testa alla classifica la Civitanovese a Urbania.

Coppa Italia. Adesso è ufficiale. Giovedì, a meno di una settimana dall’inizio delle sfide, la Figc ha ufficializzato gli accoppiamenti e le date della fase nazionale di Coppa Italia di Eccellenza dove sarà impegnata l’Osimana vincitrice della Coppa regionale. Mercoledì al Diana si giocherà la partita di andata degli ottavi di finale con l’Osimana che sfiderà alle ore 15 gli umbri dell’Atletico Bmg (girone D). La partita di ritorno si disputerà invece in Umbria il 28 febbraio allo stadio Romoli di Bastardo.

Eccellenza, sesta giornata di ritorno (ore 15). Oggi: Atletico Azzurra Colli-Maceratese. Domani: Castelfidardo-Chiesanuova, Montegranaro-Osimana, Sangiustese Vp-Jesina, K Sport Montecchio Gallo-Monturano, Montegiorgio-Urbino, Tolentino-Montefano, Urbania-Civitanovese. Classifica: Civitanovese 36; K SPort Montecchio Gallo e Montegranaro 33; Chiesanuova e Montefano 32; Castelfidardo e Maceratese 30; Urbino e Urbana 29; Tolentino e Osimana 28; Jesina 27; Montegiorgio 17: Monturano 15; Sangiustese Vp 12; Atletico Azzurra Colli 8.