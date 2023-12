Osimo, 270mila euro per il lago della cava

La Fondazione CariVerona ha pubblicato i risultati del bando "Capitale naturale" cui il Comune di Osimo ha partecipato con un progetto nel settore della "Protezione e qualità ambientale" nell’ambito di intervento del "Contrasto alla perdita di biodiversità e salvaguardia e ripristino di ecosistemi naturali". Il Comune è arrivato secondo tra 27 candidature totali ottenendo dalla Fondazione 270mila euro per gli obiettivi del progetto. L’oggetto del progetto è il lago comunale di Campocavallo, ex lago di cava convertito ad uso di pesca sportiva in disuso da 20 anni. La superficie totale è di circa 19mila metri quadrati dove è presente un’area boscata e lo specchio d’acqua. L’area è diventata habitat per una serie di uccelli tutelati, insetti, anfibi e mammiferi tutelati dalla Direttiva Habitat. La Rete Ecologica marchigiana considera l’area come un elemento di paesaggio vegetale delle pianure alluvionali, con diversi punti di debolezza che attraverso il progetto si convertono in elementi di forza. L’area è inclusa in progetti di conservazione, come il Contratto di fiume del Musone e le reti ciclabili comunali e regionali.