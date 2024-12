Osimo, Concerto di Capodanno con la Fisorchestra Marchigiana

La tradizione si rinnova a Osimo domani pomeriggio con il Concerto di Capodanno nel magnifico scenario del teatro La Nuova Fenice.

A esibirsi sarà la Fisorchestra marchigiana diretta dal maestro Daiana Dionisi, una formazione che riunisce musicisti provenienti da tutta la regione Marche. E’ nata nel 2004 dal progetto di alcuni musicisti marchigiani per creare una formazione che, nel comune denominatore della fisarmonica, fondesse diverse esperienze musicali che vanno dalla musica classica a quella leggera e popolare. E’ reduce dall’evento post natalizio al teatro Lauro Rossi che ha risuonato di emozioni con la straordinaria Fisorchestra: pubblico entusiasta, atmosfera magica e tanta musica per salutare l’anno che si chiude e dare il benvenuto al 2025. Così sarà anche a Osimo dove tanti attendono l’evento di inizio anno.

Ingresso con posto numerato 12 euro, bambini fino a 12 anni 10 euro. Biglietti in vendita domani dalle 15.30 a inizio spettacolo al botteghino del teatro. L’evento è tra quelli di punta del calendario natalizio che si prolunga fino a lunedì, giorno dell’Epifania, quando si chiuderanno anche le esposizioni di presepi tuttora aperti sia in centro che nelle periferie. Oggi invece il teatro è sede del cinema con al programmazione come da calendario (film ore 21.30).