Osimo ha l’occasione per diventare seconda

Turno di riposo per Ancona nell’ultima giornata del girone di andata che si gioca nel fine settimana. Un’occasione per Osimo per salire al secondo posto, ma la formazione "senzatesta" dovrà sbancare Ravenna per mettersi alle spalle anche il sorprendente ko nell’ultimo turno, in casa, contro Forlì. B maschile (girone E), 12esima. Castelferretti-Ravenna 3-1, Macerata-Rubicone 2-3, Loreto-Ancona 1-3, Potentino-San Marino 3-1, San Severino Marche-Ferrara 0-3, Osimo-Forlì 2-3. Classifica: Castelferretti 29; Ancona 28; Osimo 26; Ferrara 24; Loreto 20; Macerata 18; Potentino 13;Rubicone e San Marino 11; Ravenna 10; S.Severino Marche 9; Forlì r Civitanova 7. Prossimo turno. 13esima e ultima giornata di andata. Domani: San Marino-Castelferretti (ore 18), Ravenna-Osimo (ore 17), Civitanova-Loreto (ore 18), Forlì-Macerata, Rubicone-San Severino Marche. Domenica: Ferrara-Potentino. Riposa: Ancona.