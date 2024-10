Osimo ha una punta in più. Ecco lo schiacciatore Valla

E’ una La Nef con una punta in più quella che ha iniziato sabato il campionato di B maschile (girone E). La formazione osimana ha un Valla in più nel gruppo. Proprio ieri è stato ufficializzato il ritorno a Osimo di Riccardo Valla, opposto, classe 1994, 200 cm, dopo le esperienze con i "senza testa" nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022, anche se il cecchino maceratese ha già esordito sabato, nella vittoriosa partita casalinga della formazione di Pascucci contro gli umbri della Sir. Valla è un giocatore di grande esperienza visto che nella sua carriera ha militato al Club Italia, Olbia, Lagonegro e Fossano in B, Aversa in A2, Ottaviano in B ed esperienze in Umbria con l’Inter Volley Foligno e San Giustino, dopo aver iniziato la carriera a Civitanova Marche con numerose conquiste (campione d’Italia under 14 e boy league, scudetto under 18 e nazionali giovanili). Nelle ultime due annate sportive ha incrociato i ragazzi di coach Pascucci come avversario tra le fila di Potentino. Un ritorno sul mercato della società osimana dettato da qualche inconveniente durante il precampionato. "Durante la fase della preparazione abbiamo subito degli infortuni nel reparto degli schiacciatori – afferma il ds de La Nef Re Salmone, Amedeo Gagliardi –. Questo ci ha obbligato i primi d’ottobre a tornare sul mercato, perché era necessario mantenere alto il livello tecnico sia degli allenamenti che delle partite di campionato. La nostra scelta, dopo attente valutazioni, è ricaduta su Riccardo Valla, nostra vecchia conoscenza, giocatore e persona di assoluto valore. Siamo convinti che Riccardo saprà darci un contributo determinante per gli obiettivi che ci siamo prefissati". Domani in programma la trasferta degli osimani a Forlì, un avversario che alla prima giornata è tornata a casa con due punti da Falconara.