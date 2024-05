Osimo, nasce l’associazione Avass per i bisognosi

Ci sono persone, anche a Osimo, che non hanno la possibilità di svolgere le proprie attività, persino le più basilari, per tanti motivi. Per sopperire a tali bisogni è nata Avass, associazione di volontariato autonomo socio sanitario. E’ stata creata per volontà di un gruppo di osimani animati dal desiderio di fornire servizi utili a quelle persone. L’associazione è presieduta da Giuseppe Argentino, vice Mario Russo e segretario Nino Caruso. "I volontari - spiega il presidente -, che sono al momento più di 20, sono già in piena azione. Forniamo supporto a case di riposo, accompagniamo persone bisognose o sole presso ospedali e ambulatori, provvediamo a spese alimentari a domicilio. Tutto a titolo gratuito".