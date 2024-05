Osimo, sogno serie B

Per la Robur Osimo sarà una "mission impossible"? La finale playoff per l’accesso alla serie B vedrá la compagine di coach Castracani contro la corazzata Recanati di coach Di Chiara, dominatrice della regular season e squadra quasi proibitiva da affrontare. I numeri dicono che il team del bomber Clementoni ha subito solo 3 volte l’onta della sconfitta, arrivando prima in classifica per distacco, precedendo proprio la squadra osimana. Dunque i playoff hanno sostanzialmente rispettato i pronostici, con le prime della classe a superare le relative eliminatorie, fino ad arrivare a contendersi la finale. Si gioca al meglio delle 5 gare e le prime due si disputeranno nella cittadina leopardiana, a partire da domani. La Pallacanestro Recanati al termine della prima fase ha avuto la miglior difesa, con meno di 59 punti subiti in media. Evidenziando il secondo miglior attacco con 75 segnati di media. La Robur di contro, pur avendo avuto una stagione travagliata, ha comunque dimostrato di avere un roster molto interessante e un top player, che è l’argentino Gianni Dubois. Su di lui si concentrerà la retroguardia recanatese, perché è un giocatore eclettico, a tratti immarcabile, capace di rendersi pericoloso sia vicino che lontano dalle plance. Formazione giovane, atletica e affamata, quella osimana, che si gioca tutto in una manciata di sfide, complicate, ma non scontate, perché nel basket non c’è nulla di impossibile. Palla a due alle 18.

Marcello Morichi