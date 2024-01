Osimo Stazione, rinvio per l’Oasi. E all’orizzonte c’è una rotatoria

I lavori procedono ma non sarà pronto per l’inaugurazione prima di primavera l’Oasi in corso di costruzione lungo la statale 16 a Osimo Stazione.

Al suo "servizio" si è aperto di recente uno spiraglio per la rotatoria di fronte che congestionerebbe il traffico maggiorato. Ci sono valutazioni in corso da parte dell’Anas cui il sindaco Simone Pugnaloni, spinto anche dalle tante domande dei residenti, ha fatto richiesta.

Il comitato dei cittadini di Osimo Stazione ed Osimo Comitato salute ed ambiente infatti, come annunciato durante la riunione del Consiglio di quartiere la settimana prima, avevano organizzato un sit in di fronte al centro commerciale in costruzione lungo la statale 16 imbracciando cartelli per chiedere al Comune una modifica per decongestionare il traffico, già intenso. In tanti hanno partecipato per far valere le proprie ragioni di residenti e non solo.

In pratica non si poteva utilizzare la zona a parcheggio e l’incrocio tra la statale 16 e via Ciro Menotti.

Si era poi ipotizzata una viabilità alternativa con un anello con entrata da via Camerano e doppia uscita sull’entrata principale del futuro supermercato ma i cittadini di via Camerano avevano purtroppo palesato il loro no e quindi non si era proseguito con tale soluzione ma adesso lo spiraglio resta aperto e si spera che risposta positiva dall’Anas possa arrivare entro il primo trimestre dell’anno.