Osimo Stazione, via mister Michettoni. Al suo posto ecco Massimo Busilacchi

Cambio di panchina nellOsimo Stazione (Promozione A). La terza sconfitta consecutiva è fatale per mister Michettoni. Al suo posto arriva Massimo Busilacchi, che già ieri ha diretto il primo allenamento. Ai saluti anche il ds Minnozzi, che ha rassegnato le dimissioni. Sempre nel girone A, non corrono le prime. Sabato, i Portuali non sono andati oltre il pareggio come il giorno dopo la capolista Fabriano Cerreto, sempre in casa. Il Moie Vallesina, invece, è stato sconfitto a Chiaravalle. Merito di una Biagio Nazzaro vogliosa di tornare alla vittoria che mancava sul proprio campo dalla fine di novembre. Torna a sorridere anche il Marina con la stoccata di Giovagnoli nella ripresa, piegando un buon Barbara Monserra. Nei bassifondi della classifica appuntamento rimandato con la vittoria per la Castelfrettese, che torna però a muovere la graduatoria. Nel girone C la Vigor Castelfidardo torna a perdere dopo quasi un girone, di misura, in casa dell’Aurora Treia alla fine di una partita equilibrata, dove forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Alla squadra di Manisera è mancata un po’ di cattiveria e così la capolista Matelica ora è distante cinque punti in vista dello scontro diretto in programma tra due giornate. In Prima Categoria il Sassoferrato Genga esce indenne dall’ostica trasferta sul campo del Borgo Minonna, mentre fa clamore la seconda sconfitta di fila e ancora con tre gol per la Filottranese, che cade male a Castelbellino. Nel girone C non va oltre il pari la Passatempese in casa col Portorecanati.