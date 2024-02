Ospedale, il sindaco Cillo:: "Sosta disabili sistemata"

Parcheggio di fronte l’ospedale di Chiaravalle avviato il restyling e l’abbattimento delle barriere architettoniche. "Non è stato eliminato alcun parcheggio per i diversamente abili rispetto agli attuali – spiega il sindaco Thomas Cillo replicando ad alcune polemiche politiche nate nelle ultime ore - ma abbiamo solo spostato quelli esistenti negli stalli adiacenti. Questo per abbattere le barriere architettoniche e ampliare il marciapiede vicino all’attraversamento pedonale (con impianto semaforico) di fronte all’ospedale. Tale ampliamento verrà realizzato grazie all’arretramento dell’attuale recinzione dell’abitazione privata per una fascia di 3 metri dalla strada, area che è stata ceduta gratuitamente al comune. Permetteremo così a utenti e carrozzine per diversamente abili o di trasporto bambini, di raggiungere in sicurezza la struttura sanitaria. Risolveremo quindi una problematica annosa. Si migliorerà anche l’immissione da via Torino, per la sicurezza stradale visto che l’incrocio oggi è occluso dalla recinzione e da due cabine elettriche che verranno spostate".