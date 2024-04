Ostra e San Biagio in testa. Il destino nelle loro mani

Giornata decisiva in Seconda? Forse no la scorsa numero 27 perché la lotta resta serrata ma ora Ostra e San Biagio hanno il torneo in mano a tre partite dalla fine. Nel girone C infatti l’Ostra vince e stavolta l’Argignano non fa altrettanto, scivolando a -3 dalla capolista che ora vede vicina la seconda promozione consecutiva (anche se, dopo la vittoria della Terza, in estate l’Ostra si era fusa col Misa, che era già in Seconda). Nel girone D invece clamoroso colpaccio esterno del San Biagio nello scontro diretto contro l’FC Osimo: 4-0 l’inaspettato finale e sorpasso, col San Biagio ora al comando con 2 punti proprio sull’FC Osimo e 3 sul Loreto, che resta vicino e nel prossimo fine settimana ha lo scontro diretto proprio contro la nuova e lanciatissima capolista.

27° Giornata. Girone C. Risultati. Aurora Jesi-Corinaldo 0-0; Le Torri Castelplanio-Avis Arcevia 1-2; Leonessa Montoro-Rosora Angeli 0-1; OJ Falconara-Trecastelli 1-2; Olimpia Ostra Vetere-Palombina Vecchia 1-1; Ostra Calcio-Monsano 3-1; Serrana 1933-Cupramontana 1-0; Terre del Lacrima-Argignano 2-2 Classifica. Ostra Calcio 59; Argignano 56; Avis Arcevia 51; Olimpia Ostra Vetere 48; Terre del Lacrima-Cupramontana 43; Corinaldo 42; Monsano 40; Trecastelli 39; Le Torri Castelplanio 32; Palombina Vecchia 31; Serrana 1933 27; Leonessa Montoro 23; Rosora Angeli, Aurora Jesi 18; OJ Falconara 14 Prossimo turno. Argignano-Leonessa Montoro; Aurora Jesi-OJ Falconara; Avis Arcevia-Ostra Calcio; Corinaldo-Terre del Lacrima; Monsano-Olimpia Ostra Vetere; Palombina Vecchia-Cupramontana; Rosora Angeli-Serrana 1933; Trecastelli-Le Torri Castelplanio Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Osimo Stazione Five 1-2; Ankon Dorica-Giovane Offagna 1-2; Atletico Ancona-Piano San Lazzaro 2-2; Candia Baraccola-Loreto 1-3; Colle 2006-Nuova Sirolese 0-1; Europa Calcio-GLS Dorica 1-1; FC Osimo-San Biagio 0-4; Villa Musone-SA Castelfidardo 1-2 Classifica. San Biagio 60; FC Osimo 58; Loreto 57; Nuova Sirolese 52; SA Castelfidardo 51; Agugliano Polverigi 48; GLS Dorica 46; Ankon Dorica 43; Villa Musone 33; Piano San Lazzaro 29; Candia Baraccola 28; Osimo Stazione Five 27; Giovane Offagna 25 (-1); Europa Calcio, Atletico Ancona 21; Colle 2006 2 Prossimo turno. Giovane Offagna-Colle 2006; GLS Dorica-Atletico Ancona; Nuova Sirolese-Candia Baraccola; Osimo Stazione Five-Europa Calcio; Piano San Lazzaro-FC Osimo; SA Castelfidardo-Ankon Dorica; San Biagio-Loreto; Villa Musone-Agugliano Polverigi

Andrea Pongetti