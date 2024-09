Paga per un affitto. Truffa da 2.110 euro

Pensa di affittare un appartamento a Brunico dove deve trasferirsi per lavoro ma perde oltre 2mila euro. I poliziotti arrivano a un 24enne bresciano che dovrà rispondere di truffa aggravata. Nei giorni scorsi la vittima, una 40enne jesina si è rivolta al commissariato. Tutto era iniziato quando la donna ha iniziato a cercare nei siti dedicati un appartamento da prendere in affitto. Tra tutti gli annunci ne ha notato uno che pubblicizzava l’affitto di un appartamento a un canone di 670 euro. Tramite e-mail ha contattato il presunto proprietario. Poco dopo lo scambio di numeri e di messaggi WhatsApp, conclusosi con la definizione dell’accordo. La donna ha poi ricevuto un link cliccando cui entrava apparentemente nel sito di booking, con le foto dell’appartamento e le recensioni tutte positive. Il presunto proprietario ha chiesto il pagamento di due mesi di affitto anticipati, una mensilità a titolo di caparra e altre 100 euro per le spese. Totale 2.110 euro. Effettuato il bonifico, i due si sono accordati per la consegna delle chiavi.

I tentativi di contatto di lei però sono andati a vuoto: il locatore si è reso irreperibile. I poliziotti sono arrivati all’intestatario dell’iban nel quale era confluita la somma di denaro: un 24enne bresciano denunciato a piede libero per truffa aggravata.

Sa.fe.